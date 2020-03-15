Малышева предсказала эпидемию коронавируса

Профессор, доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева назвала основные причины вспышки эпидемии коронавируса в Европе. По ее мнению, это произошло из-за неосведомленности.

«Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось — непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться. Чем старше население, тем больше смертность, поэтому в Италии более 1000 смертей», — рассказала ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович

На эти слова отреагировала телеврач Елена Малышева. По ее мнению, причин вспышки коронавирусной инфекции именно в Италии несколько.

«Первая состоит в том, что Италия очень долго не предпринимала никаких мер для ограничения ввоза коронавируса в страну. Несколько месяцев не закрывала въезд для туристов из Китая. Вторая причина состоит в том, что в Италии почти 30 процентов населения — пожилые люди. И именно пожилые люди — главная группа риска по коронавирусной инфекции», — заявила Малышева. Ее слова привело РИА «ФАН».

По мнению телеэксперта, есть и другие причины. Например, привычка итальянцев обниматься и целоваться при встрече. Малышева обратила внимание на то, что сегодня смертность от коронавируса в Италии — в районе 6,7%. Это выше, чем в целом в мире.