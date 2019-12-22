Малыш Йода в кошачьем обличье появился в США

Фотографии кошки с необычной внешностью быстро завирусились в Сети. Животное живет в одном из кошачьих приютов в США и ждет своих новых хозяев. Многие, видевшие ее, говорят, что она похожа на героя «Мандалорца».

Первой сходство полюбившегося всем персонажа Йоды и найденной бездомной кошки заметила сотрудница приюта Яна Авилес. Она из сделала фотографии, разлетевшиеся по соцсетям. Известно, что кошку нашли в ужасном состоянии: у нее был проблемы с одним глазом и рана на лапке, а также истощение. Но даже это не помешало ей умилять всех, кто ее видел.

Яна отметила, что пережившая столько невзгод кошечка совсем не боится ни новых людей, ни объектива камеры. Животное даже старалось позировать. Снимки появились на странице сотрудницы приюта в Facebook 15 декабря. За несколько дней под постом было уже четыре тысячи лайков.

Яна Авилес отметила, что не занимается поиском новых хозяев для Йоды в кошачьем обличье, но будет рада, если кто-то из неравнодушных сограждан откликнется и подарит дом пушистой очаровашке. Сотрудница приюта напомнила посетителям ее страницы о миллионах бездомных питомцев, которым требуется помощь милосердных людей.

Источник фото: Facebook