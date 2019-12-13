Малыш Йода — персонаж из нового сериала из вселенной «Звездных войн» «Мандалорец» захватил сердца поклонников по всему миру. Люди сходят с ума от вида этого большеглазого инопланетянина. Ему посвящают картины, графити и теперь игрушки.

Американская компания Hasbro, владеющая лицензией на игрушки для бренда Star Wars, наконец-то, представила свою первую коллекцию фигурок на основе Baby Yoda, сообщил телеканал CNBC.

Теперь поклонники малыша Йоды могут заказать кружки, футболки и магниты. Можно даже получить вылепленного персонажа, но создание точных трехмерных объектов занимает немного больше времени, предупредил производитель.

Начиная с четверга, фанаты могут заказывать четыре новые игрушки Baby Yoda, в продаже в США они появятся только весной 2020 года.