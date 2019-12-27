Малыш Йода обзавелся конкурентом. В Сети теперь умиляются маленькому Сонику

В трейлере ежик бегает по своему миру. На одном из последних кадров можно увидеть Соника, держащего подсолнух в руке.

Малыш Соник с цветком уже стал популярным в интернете. Пользователи Сети умиляются образу маленького ежика, называя его «очень миленьким», «малышом», тем, кого хочется обнять. Но один из юзеров попросил не спойлерить и оставить побольше сюрпризов для зрителей фильма.

Премьера картины «Соник в кино» пройдет в России 20 февраля 2020 года. Главные роли фильме с 3D-анимацией исполнили Джим Керри, Бен Шварц, Джеймс Мардсен, Тика Самптер.

Еж Соник — главный персонаж серии видеоигр Sonic the Hedgehog компании Sega. Впервые он появился в игре в 1991 году. Соник получил оглушительную популярность, после чего его персонажу посвятили комиксы и мультфильмы.

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