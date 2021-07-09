Мальта закроет въезд для непривитых туристов

Мальта стала первой страной в Европе, которая запретила въезд для людей, не привитых от коронавируса. Детей будут пускать в страну только при наличии отрицательного ПЦР-теста и в сопровождении привитых взрослых.

Въезд в страну для непривитых туристов будет закрыт с 14 июля, сообщила местная газета Times of Malta.

«Мы станем первой страной в Европе, которая пойдет на этот шаг», — заявил вице-премьер и министр здравоохранения страны Крис Ферне.

В качестве документа о сделанных прививках власти будут принимать мальтийские сертификаты о вакцинации, сертификаты ЕС и британские ковид-паспорта.

Жителям островного государства без сертификата о вакцинации, которые решат посетить одну из стран из красного списка местного Минздрава, сперва нужно будет получить разрешение властей. По возращении они должны будут пройти карантин.

На Мальте с 14 июля также будут закрыты все школы по изучению английского языка. В девяти из них, по словам министра, были обнаружены новые случаи заболевания ковидом.

ОАЭ обогнали Сейшелы и стали самой вакцинированной страной в мире. Там сейчас вакцинировано 72,1% 10-миллионного населения. В лидерах по прививанию также значатся Бахрейн, Израиль и Чили. Среди европейских стран лидируют Исландия, Великобритания и Мальта. О том, как они добились такого успеха — в материале «360».