Мир 24 февраля 2024, 19:03 Мальта усомнилась в необходимости поставлять Украине «смертоносное оружие» Times of Malta: Мальта выразила сомнения по поводу заявления ЕС о помощи Украине Pxhere

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Мальта выразила сомнения по поводу совместного заявления руководства Евросоюза о поставках летального вооружения Украине. Об этом написала газета Times of Malta со ссылкой на источники.

«Мы не можем одобрить текст, который поощряет отправку смертоносного оружия», — сказали собеседники издания.

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Другой источник газеты заявил, что Мальта, являющаяся нейтральной стороной, не может поддерживать подобные формулировки о вооружении — они вызывают беспокойство. При этом к обсуждению части текста про Россию страна готова.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц указал на бессмысленность переговоров по Украине. Он считает, что конфликт завершится сам собой, если российские власти отведут войска.

Россия неоднократно призывала Украину к мирному урегулированию конфликта. Однако президент республики Владимир Зеленский на законодательном уровне запретил переговоры. Депутат Алексей Чепа пояснил, что решение о диалоге принимают западные лидеры, а не Зеленский.