Мир 28 февраля 2023, 17:15 Мальта стала лучшей в рейтинге программ ВНЖ через инвестиции

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Мальта заняла почетное первое место в рейтинге программ получения вида на жительство (ВНЖ) и гражданства через инвестиции. Об этом сообщили «Известия».

Рейтинг составили на основе анализа различных инвестиционных программ с оценкой множества критериев. Так, Мальта подтвердила свои лидирующие позиции и в восьмой раз стала страной с лучшим инвестиционным гражданством.

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Отмечается, что высокие места в рейтинге также заняли страны Карибского бассейна.

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