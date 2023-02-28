28 февраля 2023, 17:15
Мальта стала лучшей в рейтинге программ ВНЖ через инвестиции
Мальта заняла почетное первое место в рейтинге программ получения вида на жительство (ВНЖ) и гражданства через инвестиции. Об этом сообщили «Известия».
Рейтинг составили на основе анализа различных инвестиционных программ с оценкой множества критериев. Так, Мальта подтвердила свои лидирующие позиции и в восьмой раз стала страной с лучшим инвестиционным гражданством.
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Отмечается, что высокие места в рейтинге также заняли страны Карибского бассейна.
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Инвестиции
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