Мальта назвала новых получателей «золотых паспортов»

Отмечается, что порядка трех тысяч иностранцев стали обладателями паспортов Мальты. Среди них примерно 300 человек являются выходцами из СССР или РФ. В их числе основатель и совладелец компании «Технониколь», которая производит кровельные материалы, Сергей Колесников. Его имя включено в список миллиардеров по версии Forbes. Бизнесмен подтвердил информацию о получении гражданства островного государства.

Помимо прочего, владельцами «золотых паспортов» стали тезки таких предпринимателей, как основатель сети магазинов «Петрович» Андриан Мельников, сын бывшего президента «Роснефти» Сергея Богданчикова Алексей и другие.