Маловероятно и трудновыполнимо. Россиянам объяснили нюансы отключения от GPS

Отключить Россию от спутников навигационной системы GPS теоретически возможно, а вот практически это маловероятная и трудновыполнимая задача. Такое мнение высказал РИА «Новости» главный редактор журнала «Вестник ГЛОНАСС» Константин Крейденко.

Такой шаг чреват финансовыми и репутационными потерями, ведь отключение России неизбежно затронет соседние страны. Крейденко описал в общих чертах, как происходит отключение навигационной системы.

«Чтобы отключить Россию, нужно отключать пол группировки сразу. А после пролета России их нужно включать. Когда вы их включаете, вам нужно будет провести снова тесты. Это если грубо говорить. Так что задача очень сложная», — пояснил специалист.

У Америки есть станции на экваторе, управляющие спутниками GPS, которые вращаются вокруг орбиты. Не получится отключить аппараты, которые в данный отрезок времени находятся над Россией, пояснил Крейденко. Американцам придется запретить доступ к целой группе спутников, и это отключение неизбежно затронет соседние с РФ страны.

«Индия или Япония, находятся очень близко к России. Если вы пытаетесь что-то отключить по GPS, то тут же рубите и индийскую систему, и японскую. Навигация, это и безопасность, и деньги», — подчеркнул специалист.