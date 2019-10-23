Малофеев: Запад обогащается за счет африканских стран

Такое заявление Малофеев сделал на пленарном заседании «Экономический суверенитет Африки: проблемы и решения». Он объяснил, что в Африке находятся колоссальные природные запасы, которые стоят четыре триллиона долларов. При этом сами африканские государства ими не пользуются. По его словам, стоимость африканских полезных ископаемых учитывается исключительно в цене акций тех компаний, которые зарегистрированы в Англии и Америке.

Константин Малофеев объяснил, что Международный валютный фонд, Всемирный банк, институты видоизменились и стали институтом американского финансового доминирования.

«Эти так называемые институты развития, а на самом деле это институты западного финансового доминирования, декларируют, что они предоставляют средства под 2-3% годовых. Но по факту в документах есть не менее 27 структурных условий к африканским правительствам, которые являются прямым вмешательством в политические дела и суверенитет африканских стран», — объяснил он.

Малофеев отметил, что все это приводит к повышению налогов в странах Африки, к уменьшению социальных выплат, что приводит к недовольству граждан и конфликтам.

«То есть за счет африканских стран обогащаются транснациональные корпорации. И в конце концов социальное недовольство населения приводит к смене режима. Последствиями этого являются массовая безработица, экономический спад и гражданская война», — заключил Константин Малофеев.