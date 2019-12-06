Малофеев сравнил команду Зеленского с героями «Свадьбы в Малиновке»

За три дня до «нормандского формата» президент Украины Владимир Зеленский заявил жителям Донбасса, что они свои, их хотят вернуть. Эти слова главы государства Малофеев перевел как «мне наплевать на них (на Донбасс — прим)».

Песков рассказал об ожиданиях Кремля от «нормандской» встречи Подробнее

«К сожалению, я бы согласился, может, с моими коллегами в отношении такого сложного анализа того, что происходит в украинской политике. Но, по-моему, „Свадьба в Малиновке“ все-таки максимально характеризует: „Это мене, это мене, это тебе, это тоже мене“», — заявил он.

По мнению Малофеева, главная мотивация украинских политиков — страх и жадность. Жадность характерна для них потому, что они не хотят, чтобы «без них договорились». А страх чиновникам не чужд, так как с них спросят в случае успешного завершения переговоров. Особенно эти чувства близки председателю Верховной рады Андрею Парубию, считает Малофоеев. По его словам, с этого украинского политика спросят обязательно.

А поступки Зеленского и его команды перед саммитом заместитель главы ВРНС назвал «работой у прилавка». Украинский лидер сейчас расторговывается и, как любой торговец, не делится своими планами. Он пока что не знает, за сколько можно будет отдать людей в Донбассе или за сколько купить граждан на Украине.