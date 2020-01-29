Малофеев считает, что Польша с Украиной создают «Свадьбу в Малиновке»

В эфире программы «Время покажет» на Первом канале заместитель главы ВРНС Малофеев высказался о заявлении Зеленского, в котором он сообщил, что СССР — виновники Второй мировой войны.

Малофеев считает, что не стоит забывать, что большую часть своей жизни нынешний президент Украины был комиков, поэтому не стоит воспринимать его слишком серьезно.

По словам эксперта, Польша с Украиной таким образом показывают свою обиду из-за того, что их не позвали участвовать на Форуме памяти жертв холокоста.

«Ну какая субъектность Польши и Украины в качестве сдерживающего фактора России? Это сдерживание будет длиться ровно три минуты. Они должны получить геополитическое спонсорство — или Америки, или части европейцев с теми же позициями. Либо они хотят России намекнуть: смотрите, мы ваши главные враги, разговаривайте с нами особенно, цены на газ пониже. Поэтому всё, что происходит, это исключительно для того, чтобы продать шпагу подороже, напомнить о том, что „мы здесь тоже есть“, и это „Свадьба в Малиновке“, извините, как бы кому не нравилось», — подчеркнул Малофеев.