Константин Малофеев выступил в эфире программы «Время покажет». Во время передачи он прокомментировал будущее заседание Архиерейского собора Элладской Православной Церкви, на котором рассмотрят вопрос о предоставлении томоса об автокефалии неканонической церкви Украины.

Ранее митрополит Элладской Православной Церкви Пирейский Серафим выступил против предоставления автокефалии. Он назвал неканоничным признание административной независимости этой лжерцеркви. По его словам, предоставление этого статуса приведет лишь к великому расколу в Православном мире. После такого заявления в Константинопольской патриархии митрополита Серафима обвинили в поддержке Русской Православной Церкви и «систематическом укреплении российского арсенала».

Константин Малофеев рассказал, что в данной ситуации с украинским томосом есть важный политический нюанс. По его словам, США оказывает большое влияние на решения Константинопольской православной церкви.

«Патриарх Варфоломей является духовным чадом патриарха Афинагора, который был в 1948 году избран патриархом с нарушением канонов. И был привезен американский гражданин на самолете Трумэна из Америки. И посажен на патриарший престол. Влияние американцев в Фанаре (исторический район в Константинополе — прим. ред.), во Вселенском патриархате абсолютно тотально», — объяснил Малофеев.

Он назвал греческую диаспору в Америке главным местом дохода Константинопольской патриархии.

«На столике Вселенского патриарха всегда стоит портрет американского, а не турецкого президента», — заключил Малофеев.