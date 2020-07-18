Малькевич призвал ПНС Ливии без каких-либо условий освободить пленных россиян

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич записал видеообращение к лидерам Правительства национального согласия Ливии. В нем он озвучил призыв выпустить на свободу российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, не выдвигая при этом никаких условий. Запись была опубликована на Telegram-канале общественника.

«Беззаконие не может быть бесконечным. Никакие обвинения предъявлены не были», — констатировал Малькевич в ролике.

Он отметил, что пока триполитанские власти позволяют себе подобные действия в отношении россиян, ни о каком нормальном диалоге между РФ и ПНС не может идти и речи.

Глава общественной организации считает, что пленные социологи являются одним из инструментов внутриливийского конфликта, разразившегося между Файезом Сарраджем и Фатхи Башагой. Последний предпринимает все усилия, чтобы повысить свой политический вес.

Накануне Федеральное агентство новостей опубликовало видеозапись с обращением российских ученых. По мнению Малькевича, оно наглядно демонстрирует, что триполитанские власти слышат требования Москвы и ощущают давление с ее стороны.

Напомним, Максим Шугалей и Самер Суэйфан прибыли на территорию североафриканского государства в начале прошлого года. Цель командировки заключалась в проведении социологических исследований. Несмотря на это, спустя два месяца они были схвачены и помещены в тюрьму «Митига». Это место известно пытками над заключенными и находится под контролем известного террориста Абд аль-Рауф Карры.