Мир 30 июня 2023, 15:51 Малярию нашли у нескольких комаров во Флориде — СМИ CBS News: у нескольких комаров во Флориде обнаружили малярию Unsplash

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У нескольких пойманных во Флориде комаров нашли малярию. Об этом сообщил канал CBS News, сославшись на местные власти.

СМИ отметило, что в США впервые с 2003 года обнаружили пять случаев заражения людей малярией, которую переносят комары. Никто из заболевших не выезжал за границу в последнее время. Четверо заразились во Флориде, еще один — в Техасе. Сейчас всем пациентам уже лучше, они получили необходимое лечение.

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С малярией в Соединенных Штатах удалось справиться еще в середине ХХ века благодаря кампании по устранению мест размножения комаров и распылению губительных для них пестицидов. С тех пор случаи малярии встречались регулярно, но в основном у тех, кто недавно приехал из регионов, для которых эта болезнь свойственна. В 2003 году сообщалось о заражении восьми жителей округа Палм-Бич, штат Флорида. С тех пор о случаях заражения малярией в Соединенных Штатах не сообщалось.

Ранее энтомолог Вадим Марьинский рассказал, могут ли комары заразить человека ВИЧ.