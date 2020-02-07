Малинов раскритиковал «правосудие» США

Судье, подозреваемому тв коррупции, Помпео запретил въезд Штаты. Также это касается всех членов его семьи. Малинова возмутило такое решение.

«Американцы вершат „правосудие“, не дожидаясь решения болгарского суда, что абсолютно неприемлемо. Выдвигаются обвинения, не предоставляя никаких доказательств», — отметил он и добавил, что такое «решение США — это унижение и удар по Болгарии».