Малинов раскритиковал «правосудие» США
Американский госсекретарь Майк Помпео обвинил в коррупции болгарского судью, который разрешил болгарину Николаю Малинову отправиться в Россию. Малинову было запрещено покидать страну из-за подозрения в шпионаже в пользу России. Николай назвал «правосудие» США «неприемлемым». Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Судье, подозреваемому тв коррупции, Помпео запретил въезд Штаты. Также это касается всех членов его семьи. Малинова возмутило такое решение.
«Американцы вершат „правосудие“, не дожидаясь решения болгарского суда, что абсолютно неприемлемо. Выдвигаются обвинения, не предоставляя никаких доказательств», — отметил он и добавил, что такое «решение США — это унижение и удар по Болгарии».