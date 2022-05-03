Мали заявила о разрыве соглашений в сфере обороны с Францией

Правительство Мали сообщило о разрыве соглашения с Францией в сфере обороны. Об этом сообщило AFР.

В своём заявлении, по данным агентства, власти Мали осудили «вопиющие нарушения» своего национального суверенитета со стороны французских военных. В частности, упоминаются нарушение Францией воздушного пространства страны и решения Парижа, принятые в одностороннем порядка, о прекращении совместных операций с малайскими силами и выводе войск.

«Ввиду этих серьезных проблем, а также вопиющих нарушений национального суверенитета Мали правительство Республики Мали решило денонсировать договор о сотрудничестве в сфере обороны от 16 июля 2014 года», — заявил представитель правительства страны.

Власти Франции были проинформированы о решении. Дненсация договора должна произойти через полгода после данного уведомления. При этой немедленной денонсации подверглись договоры, регулирующие деятельность военных в рамках операций «Бархан» и «Такуба».

Франция сообщала, что вместе в Канадой и европейскими союзниками по операции «Такуба» приняли решение вывести войска из Мали в связи с несогласием с переходнымит властями страны. Процедура займет от 4 до 6 месяцев.