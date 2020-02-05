Люди приняли маленькую собачку за ужасного мутанта. И их можно понять

Непонятное животное стало поводом для обсуждения в Сети. Домашнего питомца сочли одновременно похожим на свинью, козла и пса. Оказалось, за чудовище они приняли обычную собаку.

Снимок опубликовал на Reddit пользователь под ником 3Pelca. Он попросил определить, что за существо изображено на фото и почему оно так странно выглядит.

Источник фото: Reddit

Внешний вид животного многих поразил. Его назвали «козлом-мутантом», «отвратительным чудовищем» и дикой смесью собаки с козой.

«Я целую минуту смотрел на картинку и до сих пор не могу понять, на что именно», — признались в комментариях.

Всех спас человек, который посоветовал повернуть снимок на 90 градусов по часовой стрелке.

«На самом деле это собака», — написал один из пользователей Reddit.

В итоге его поддержали и другие комментаторы, заметив, что тоже долго не могли сообразить, кто именно изображен на фото.

«Люди, это не дефектный поросенок, не волнуйтесь. Это милая собачка, которая лежит носом вверх. Ее ухо похоже на морду свиньи, а нос — наоборот, на ухо какого-то животного», — помогали в Сети распознать истинного героя фотографии.