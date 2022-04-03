Российским вооруженным силам, которые принимают участие в обеспечении связи во время спецоперации на Украине, приходится периодически отражать радиоперехваты со стороны националистов. Об этом телеканалу «Звезда» рассказала связист Елена.

По ее словам, оборудование помогает поддерживать коммуникацию между оперативным и командным составами.

«В условиях спецоперации помех больше, есть радиоперехваты, приходится быстро реагировать и переходить на другие запасные частоты. Каждый чувствует ответственность и понимает, что мы маленькое, но важное звено», — рассказала Елена.

Связист сообщила — ощущение ответственности и патриотизма она старается привить детям.

«Я своего сына стараюсь воспитывать так, чтобы проникался чувством патриотизма, для русского человека это важно», — заключила она.

Специальная операция на Украине началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачами денацификацию и демилитаризацию соседней страны.