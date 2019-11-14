  • Маленький принц Луи поздравил дедушку Чарльза с днем рождения

    14 ноября 2019, 20:43

    Алена Макаренко

    Принц Чарльз отпраздновал свой 71-й день рождения. В официальном аккаунте королевской семьи именинника поздравили с этой датой и опубликовали подборку фотографий. Об этом сообщила «Экспресс-газета».

    На одном из снимков Кейт Миддлтон держит на руках маленького принца Луи, который тянет руку к дедушке. Также в пост включили совместные фотографии принца Чарльза и принца Уильяма, а также кадр виновника торжества с обоими сыновьями.

    «Желаем счастливого дня рождения принцу Уэльскому!» — говорится в сообщении.

    В аккаунте принца Гарри и Меган Маркл тоже появились поздравления. Герцог и герцогиня Сассекские выложили фотографию с крещения их сына Арчи. Снимок супруги подписали такими словами: «С днем ​​рождения Его Королевское Высочество принца Уэльского — сэра, папу, дедушку!».

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    Свой день рождения принц Чарльз отметил в Индии. Там наследник британского престола встретился с детьми, которые живут в Мумбае. Ребята из благотворительного фонда сотрудничают с его Британским Азиатским фондом. Воспитанники подарили представителю королевской семьи миниатюрный сад бонсай с изображениями Кришны, который сделали своими руками, и шоколадный торт.