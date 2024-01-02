02 января 2024, 04:12
«Маленький дракончик». Символ 2024 года по кличке Жорик нашли дома у Лукашенко
«Пул Первого»: дома у президента Белоруссии живет хамелеон Жорик
Дома у президента Белоруссии Александра Лукашенко живет необычный питомец — хамелеон по кличке Жорик. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».
Публикацию озаглавили, приложив фотографии домашнего питомца белорусского лидера, — «Дракон Первого!».
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«В преддверии года Дракона все показывали своих и не только своих питомцев, похожих на дракончиков. Уже 2,5 года у президента дома живет маленький дракончик — хамелеон Жорик!» — уточнил канал.
Ранее специалисты китайского Университета имени Сунь Ятсена в результате исследований выяснили, что домашние питомцы способствуют замедлению потери памяти у пожилых людей. Они пришли к выводу, что общение с домашним животным полностью компенсирует недостаток людей в семье, а также замедляет снижение вербальной памяти и беглости речи.
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