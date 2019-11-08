Маленькая британка получила письмо с того света

Шестилетняя девочка из графства Чешир (Великобритания) отправила послание своему умершему папе. Неожиданно британка получила ответ.

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Холли Морган пять лет. В прошлом году ее отец умер. Малышка тяжело переживала потерю. В октябре 2019 года мужчине исполнилось бы 47 лет. Девочка решила поздравить папу и сделала ему открытку. На конверте она уточнила, что отправляет послание папе на небеса. Об этом написало издание Daily Mail.

Каково же было удивление семьи Морган, когда спустя несколько дней она нашла письмо на имя Холли в почтовом ящике. В послании говорилось, что открытка «преодолела звезды и другие космические объекты и была доставлена папе в рай». Мама Холли поблагодарила сотрудников почты за внимание к ее дочке. Британка также рассказала, что девочка была очень счастлива, прочитав ответ.

«Это сделало день Холли. Она думала, что почтальон доставил ее открытку на небеса. Я думаю, случившееся помогло ей понять, что она может писать ему (отцу — прим. ред.) и рассказывать о том, что происходит в ее жизни. Она знает, что если она отправит ему послание, то оно дойдет до него», — сказала растроганная женщина.

Отец Холли в 1990-е служил в Королевском корпусе логистики в Северной Ирландии, а потом ушел в отставку. Он умер в июне 2018 года от бронхиальной пневмонии.