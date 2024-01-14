Мир 14 января 2024, 19:44 Мальдивы приказали Индии вывести военных India TV: Мальдивы призвали Индию вывести своих военных к 15 марта Firdous Nazir/Keystone Press Agency/globallookpress

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Власти Мальдивских островов выдвинули Индии ультиматум. Как сообщил телеканал India TV, мальдивский лидер Мохамед Муиззу заявил, что Индия при любых обстоятельствах должна вывести свои войска до 15 марта.

«Муиззу сделал уничижительный комментарий и заявил, не назвав Индию, что его страна, возможно, и маленькая, но она „не дает им (Индии — прим. ред.) лицензии угрожать нам“», — отметили журналисты.

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Его комментарии прозвучали на фоне дипломатического скандала с Индией из-за уничижительных публикаций в социальных сетях трех его министров в адрес премьер-министра Нарендры Моди.

До этого президент потерпел серьезную неудачу на фоне продолжающихся политических споров между Индией и Мальдивами: партия Муиззу проиграла местные выборы, а проиндийская партия одержала убедительную победу. Это лично задело мальдивского лидера.

Мохамед Муиззу, набрав более 54% голосов, победил на выборах в октябре. Кампания кандидата проходила под лозунгом «Индия прежде всего». При этом Муиззу известен тем, что активно поддерживает Китай.