Мальдивы могут открыть свои границы в июне или июле

По словам министра, въезд для иностранцев разрешат в третьем квартале текущего года при соблюдении некоторых условий.

Руководство страны обсуждает, какие авиаперевозчики смогут совершать перелеты, будет ли для всех путешественников обязателен двухнедельный карантин или его можно избежать, предоставив справку об отсутствии коронавируса.

По данным издания, границы Мальдив могут открыться в июне–июле, а возобновление сезонного туризма может произойти в октябре. При самом худшем сценарии острова откроются для туристов лишь к январю 2021 года.

В свою очередь власти Кипра решили открыть свои границы для путешественников с 15 июня.

В Министерстве туризма рассчитывают, что восстановят 30% турпотока и получаемых от туризма доходов от показателей прошлого года.

Ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, Кипр начал постепенно смягчать с 4о мая. Аэропорты и гостиницы должны вернуться к работе в июне–июле.