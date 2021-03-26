Мальчиков заставили извиниться перед одноклассницами за всех мужчин
Учеников австралийского колледжа Брауэр заставили извиниться перед одноклассницами за всех мужчин, чье поведение могло их обидеть. Об этом сообщил 7news.
История получила широкую огласку благодаря маме одного из учеников — речь идет про 12-летнего мальчика.
«Ему сказали, что он должен встать и просто извиниться. И ученикам не объяснили, что они делают и зачем», — рассказала Даниэль Шефард.
После огласки директор колледжа признала, что неприемлемо было заставлять детей извиняться. Однако она подчеркнула, что замысел имел благую цель — мальчики уже сейчас должны уважать женщин, а также не забывать про важность сексуального согласия и необходимости сообщать о случаях насилия.
При этом извинения учеников перед одноклассницами были лишь частью программы. Ее разработали после того, как более 10 учениц одного из колледжей Мельбурна пожаловались на нападения и приставания со стороны противоположного пола.