Мир 08 февраля 2023, 16:04 Мальчика в Турции вытащили из-под завалов спустя 55 часов после землетрясения с попугаем в руке Спасатели в Турции увидели у вытащенного из-под завалов мальчика и попугая в руке

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Спасатели вызволили из-под завалов в Турции 13-летнего мальчика через 55 часов после землетрясения. Все это время школьник держал в руках волнистого попугая. Об этом написало агентство Аnadolu.

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Случай произошел в городе Кахраманмараш. Мальчик оставался под завалами одного из рухнувших домов. Пострадавшего сразу же укутали в специальное одеяло и передали медикам. Однако до этого он успел передать своей тете попугая. Женщина сразу покормила птицу хлебом и дала ей воду.

Самое мощное с 1939 года землетрясение произошло в Турции утром 6 февраля. По последним данным, в результате трагедии погибли 8574 человека, 49 133 пострадали. Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что из-за случившегося разрушенными оказались 6444 здания.

Днем 8 февраля стало известно еще одвух землетрясениях в Турции. Магнитуда одного составила 5,3, а второго — 4,4.