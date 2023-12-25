Мир 25 декабря 2023, 02:30 Мальчик выстрелил в лицо своей сестре в США NYP: 10-летний ребенок выстрелил в свою сестру из маминого пистолета Freepik

Читать 360tv в

В США 10-летний мальчик нашел пистолет в машине своей матери и случайно выстрелил в лицо младшей сестре. Об этом написало издание New York Post.

Это случилось в штате Флорида. Женщина заехала на заправку в городе Уэст-Палм-Бич и ненадолго вышла из машины, оставив в ней четырех детей в возрасте от года до 10 лет. Пока ее не было, старший мальчик нашел в бардачке полуавтоматический пистолет Glock и случайно выстрелил в свою восьмилетнюю сестру. Пуля попала девочке в щеку, ребенка госпитализировали. К моменту прибытия врачей она находилась в создании.

Реклама

В местной полиции напомнили, что оружие нельзя хранить там, где до него могут добраться дети.

В январе 2023 года шестилетний ребенок устроил шутинг в начальной школе в США. В ходе конфликта с педагогом первоклассник достал пистолет и выстрелил. По данным полиции, это не было случайностью — ученик стрелял в учителя намеренно. Педагог получила опасное для жизни ранение, а малолетнего стрелка доставили в полицию.