Мальчик в Мариуполе чудом выжил после обстрела нацистами, его родители погибли

Мальчик в Мариуполе чудом выжил после обстрела нацистами и выбрался из подвала разрушенного дома. Его родителей завалило обломками, они погибли. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Мальчик укрывался в подвале вместе с родителями и соседями от обстрелов. Бандеровцы не позволяли людям эвакуироваться и покинуть Мариуполь по гуманитарным коридорам. Снаряд попал в дом 1 марта. Мама и папа мальчика погибли под обломками. Сам ребенок чудом выжил. Спустя какое-то время он смог выбраться на улицу из подвала.

Мальчику нужна была помощь. Только через две недели его смогли вывезти в больницу Донецка. Сейчас врачи следят за его состоянием. Здоровью ребенка ничто не угрожает. Мальчик чувствует себя хорошо. Рисует маму и папу, их машину, их кота Барсика.

«Вот моя семья. Мой папа просто ходит постоянно в этой робе», — показал он свой рисунок.

Заведующая инфекционным отделением в больнице Наталья Шавко рассказала, что мальчик был посечен осколками. Сейчас ранки уходят.

«Активный, веселый, играет, читает, рисует, пишет. Хороший ребенок», — сказала она.

Отец умирал на его глазах. Но сам мальчик думает, что его родители и родственники потерялись.

«Он скучает по родителям, он очень скучает по родителям. Он видел отца — отец стонал. А мать не видел. Мы надеемся, что бабушка приедет за ним», — сообщила врач.

Житель Мариуполя ранее рассказал, как националисты насильно выгоняли людей из квартир на верхних этажах, чтобы оборудовать внутри свои огневые позиции.