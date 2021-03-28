Мальчик в Британии случайно нашел коралл палеозойской эры

Шестилетний мальчик Сид Джамат, проживающий в британском Уолсолле, искал на заднем дворе дома червяков и случайно нашел окаменелость палеозойской эры. Об этом сообщила The Guardian.

Мальчик рассказал, что когда наткнулся на этот камень, он показался ему похожим на рог. Но оказалось, что на самом деле это кусок коралла. Ребенок сообщил, что это называется «роговым кораллом». Он признался, что был очень взволнован, когда обнаружил такую находку.

Принадлежность окаменелости к группе кораллов установил его отец Виш Сингх. Для этого он обратился за помощью к подписчикам группы об окаменелостях в соцсети Facebook, в которой сам состоит. Он рассказал, что его сынишка, скорее всего, нашел кораллы, существовавшие в палеозойскую эру, 251–488 миллионов лет назад. Тогда территория Англии была под водой.

Мальчик продолжил поиски и на следующий день обнаружил еще множество маленьких окаменелых моллюсков и ракушек, а также нечто, напоминающее морские лилии, похожие на щупальца кальмаров.

Сингх сообщил, что многие люди написали ему, что если хорошо поискать, то окаменелости можно найти практически где угодно, однако такие большие фрагменты, как тот, что нашел его сын, попадаются довольно редко.

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