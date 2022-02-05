Мальчик упал в колодец. Его спасают 4-й день

Пятилетний мальчик из Марокко упал в колодец глубиной более 30 метров в минувший вторник, 1 февраля. Родители не смогли достать его самостоятельно и вызвали на место спасателей. Операция по спасению продолжается до сих пор. Ситуацию осложняют травмы мальчика, узкое отверстие колодца и проблемы с грунтом, которые могут привести к оползню. Подробности случившегося приводит сайт Le360.

За спасением пятилетнего мальчика следят во многих странах Африки. В колодец постоянно закачивают кислород, чтобы ребенок не задохнулся. Кроме того, на веревках ему спускают еду и воду.

За состоянием мальчика следят по спущенной в колодец камере. По словам спасателей, ребенок двигается, а значит, все их усилия не напрасны.

Для того, чтобы вытащить ребенка, недалеко от колодца начали прокапывать огромную траншею, чтобы потом сделать горизонтальный коридор. Все работы ведут практически вручную, чтобы не допустить оползня.

«Даже небольшой камень приводит к задержке операции на несколько часов», — заявил в беседе с журналистами член комитета по наблюдению за спасательной операцией Абдельхади Тамрани.

Он напомнил, что на месте работают 11 человек, среди них спасатели, топографы и инженеры, которые рассчитывают, как именно должны проходить работы, чтобы не допустить обрушения. Специалист отметил, что в минувшую пятницу спасатели столкнулись с каменистой почвой, этот участок пришлось разбирать вручную, так как техника могла привести к оползню.

По последним данным, уровень траншеи, выкопанной спасателями, оказался достаточным. Сейчас они приступили к установке горизонтального стыка, чтобы пробить коридор в колодец, где находится ребенок.

На месте дежурит медицинский вертолет, чтобы оперативно доставить спасенного мальчика в больницу.