Мальчик упал с высоты на аттракционе в Казахстане

В Алма-Ате ребенок выпал с аттракциона в парке на горе Кок-Тобе. Мальчик совершил прыжок на аттракционе «Рогатка», и в этот момент крепления ослабли.

Видео с происшествием в парке появилось в социальных сетях. Как сообщил казахстанский сайт TengriNews, мальчик упал в субботу, 4 января.

На опубликованных кадрах видно, что перед прыжком с 13-летним мальчиком общался инструктор. Подростку посоветовали поднять голову во время полета. Когда аттракцион привели в действие, ребенок взлетел, но на высоте около пяти метро крепления ослабли, и мальчик упал на землю.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу, у него многочисленные переломы рук и ног. В то же время врачи заявили, что его жизни и здоровью ничего не угрожает. Его состояние оценивается как стабильное, пишет Газета.ru.

В СМИ высказываются версии о том, что инструктор неверно застегнул страховочный пояс или что мальчик сам помешал мужчина как следует пристегнуть его.