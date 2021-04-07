Мальчик рассказал, как потерял друга при взрыве в ЛНР

Подросток из ЛНР рассказал, что стал свидетелем гибели своего друга. Тот подорвался на одной из мин, которая была установлена рядом с линией разграничения.

Сам мальчик тоже пострадал при взрыве. Он рассказал, что они по инициативе друга пошли гулять к речке.

«По тропинке пошли, и он заметил какое-то тело там лежащее, вдалеке на тропинке. Он подбежал, посмотрел — это кабан оказался мертвый. Я так предполагаю, что кабан тоже на мину напоролся. Потому что рядом с кабаном было где-то или 15, или 10 мин», — передало РИА «Новости» слова Эдуарда.

Подросток после увиденного предложил другу уйти, так как находиться в том месте было опасно. Пока мальчик произносил эти слова, его товарищ наступил на мину.

«После первого взрыва меня немного задело осколками, я начал отбегать назад. Я бегу и следом восемь или 10 взрывов. Потом я издалека смотрю, кричу: „Миша, Миша!“ Он не шевелится», — вспомнил юноша.

После этого Эдуард позвонил в экстренные службы, они вывели его и отправили в больницу. Мальчик отметил, что не знал о том, что это место опасно и туда нельзя ходить.

В начале апреля украинские военные сбросили самодельную бомбу с беспилотника в районе села Николаевка на территории самопровозглашенной ЛНР. В результате на ней подорвался мирный житель.