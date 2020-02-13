Мальчик пытался зарезать сестренку в США. Маленькие убийцы уже не редкость в стране

В штате Флорида девятилетнему мальчику предъявили обвинение в попытке убийства своей пятилетней сестренки. Старший брат нанес малышке ножевые удары кухонным ножом в их собственной квартире. Это уже не первый подобный случай в США. «360» выяснил, почему среди американцев растет количество малолетних преступников и что им грозит.

Дети-убийцы

Преступление произошло в конце прошлого месяца в городе Окала округа Марион. В среду покушавшийся на жизнь сестренки мальчик предстал перед судом. По словам его матери, она вышла из квартиры, чтобы забрать почту и захватить от соседа конфеты для детей. Когда женщина вернулась, увидела, как сын в спальне прокалывает ножом сестру.

Парень рассказал следователям, что задумался об убийстве еще за пару дней до произошедшего. Подозреваемого оставят под стражей. Ему предоставят общественного защитника. Пока стороны ожидают результаты экспертизы, которая определит, понимает ли мальчик, в чем его обвиняют.

Это далеко не первый случай в США, когда несовершеннолетний берется за оружие. Так, в прошлом месяце подросток из штата Юта застрелил свою мать и трех детей. Спастись удалось лишь отцу семейства. Мотивы поступка до сих пор неизвестны. В апреле прошлого года ребенок поджег передвижной дом в трейлерном парке поселка Гудфилд, штат Иллинойс. При этом он знал, что внутри были люди. В результате от удушения погибли двое взрослых и трое детей в возрасте до двух лет. В 2018 году в штате Миссисипи девятилетний мальчик застрелил старшую сестру, так как она не дала ему поиграть на приставке.

Что говорит закон США?

Правоохранительные органы в подобных ситуациях зачастую не знают, что делать с малолетними убийцами. Во многом в неразберихе виновато американское законодательство. В каждом штате оно разнится. В некоторых к уголовной ответственности могут привлечь с 10 лет, в других — c 13, 14 и 15 лет. Об этом «360» рассказал вице-президент Международного комитета защиты прав Александр Ионов. По его словам, в федеральном законе вообще не установлен порядок наказаний несовершеннолетних. Поэтому здесь роль играют непосредственно штат и степень деяния. Дальше все происходит на усмотрение суда.

Правозащитник отметил, что есть специальные колонии для несовершеннолетних в США. Суды могут поместить на принудительное содержание человека, находящегося в здравом уме и совершившего преступление. Для этого нужно также проверить то, как с ребенком обращались в семье, где в момент убийства или нападения были родители. Если семья неблагополучная, ребенок может избежать уголовной ответственности. Его просто поставят на учет в специальной службе, родителей лишат родительских прав, а их чадо смогут усыновить или удочерить другие люди.

«Дети — отражение родителей»

Причину возрастающего количества убийств от рук детей Ионов видит в американском обществе и его законодательстве. Правозащитник считает, что в США большое количество людей употребляет антидепрессанты и имеет психологические отклонения, проходит реабилитацию. При этом у многих из них есть дети, так как не всех изымают из семей. Как результат — подрастающее поколение становится заложником ситуации.

Также в Штатах разрешено хранение и ношение огнестрельного оружия. По словам собеседника «360», американцы нередко берут с собой на стрельбища несовершеннолетних. Соответственно, дети знают, как снять с предохранителя пистолет и выстрелить.