Мальчик попросил лупу у Санты, которой потом едва не сжег улицу
Его мама, Нисса-Линн Парсон из штата Техас, на своей странице в Facebook опубликовала пост с историей о необычном рождественском подарке, который ей и ее мужу, а заодно и соседям, сделал их 12-летний сын Кайден.
По ее словам, Кайден — «заядлый читатель» и очень увлекается наукой. Она с мужем подумала, что сын будет с помощью лупы читать книги.
«Мы думали, что это для чтения, но вместо этого он попытался выяснить, может ли разжечь огонь! Мы обнаружили, что он и его два брата вышли на подъездную дорожку и прожгли пару дырок в какой-то бумаге. Все было под контролем, пока мальчики не прибежали домой, сообщая нам, что угол газона горит, а рождественские огни тают!», — написала Нисса-Линн Парсон.
После этого родители юного исследователя выбежали во двор, чтобы увидеть, как зеленая горящая лужайка перед домом стала черной. С помощью ведер, одеял и садового разбрызгивателя они смогли потушить огонь прежде, чем он мог захватить дома соседей.
Родители Кайдена, ожидаемо, запретили сыну использовать лупу не по назначению. Тем не менее, они ни о чем не жалеют, так как теперь у семьи появилась забавная история.