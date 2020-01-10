Мальчик начал стрелять по людям в мексиканской школе и покончил с собой

Один из учеников открыл стрельбу в школе в мексиканском Торреоне. Ребенок застрелил учительницу, ранил детей, а затем покончил с собой.

Как пишет RT, утром мальчик пришел с оружием в класс и начал стрелять. Он убил как минимум трех людей, включая учительницу. Ранения получили четыре человека. Сам школьник покончил с собой после стрельбы.

В школе была подняла тревога, и всех людей из здания эвакуировали. Позже очевидцы начали снимать людей и водителей, которые собрались возле учебного заведения.

«Мне сказали, что он был ребенком с хорошими оценками и жил с бабушкой», — рассказал журналистам мэр города Хорхе Зерменьо.

По некоторым данным, мальчику было от восьми до 12 лет. Сейчас все подробности и обстоятельства случившегося выясняются.