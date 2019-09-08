Мальчик с Украины утонул в бассейне на Кипре
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Как писала газета Cyprus Mail, происшествие случилось днем 7 сентября в деревне Аргака. Ребенок плавал в бассейне один. Когда его увидел отец, мальчик был уже в бессознательном состоянии. Мужчина вытащил его и сразу же вызвал скорую помощь.
Приехавшие медики обнаружили, что у ребенка прощупывается пульс и экстренно отправили его в больницу. Довезти ребенка до города не удалось, он скончался в машине.
Первоначально сообщалось, что мальчик был гражданином России, но в посольстве эту информацию опровергли.
«Мы обратились к кипрским властям, чтобы получить информацию о гражданстве ребенка. Как в итоге удалось выяснить, погибший мальчик был гражданином Украины», — передает ТАСС сообщение представительства.