Малайзия отменила смертный приговор участнику украинского шоу «Х-фактор»

За помощью к Денисовой обратился отец артиста. В итоге вместе с украинскими дипломатами им удалось добиться отмены смертной казни. Золотарев уже вернулся домой.

Артист шоу «Х-фактор» ездил в Бразилию, чтобы заработать. На обратном пути незнакомцы попросили его отвезти в Лаос чемодан с вещами. Золотарев согласился, предварительно посмотрев содержимое чемодана.

В аэропорту Куала-Лумпура, где артист делал пересадку, его задержали. Во время обыска в чемодане обнаружили запрещенные вещества, о которых Роман ничего не знал. В итоге Высший суд города Шах-Алам вынес ему смертный приговор.