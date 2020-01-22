Малайзия отменила смертный приговор участнику украинского шоу «Х-фактор»
Украинского артист Романа Золотарева приговорили к смертной казни через повешение в Малайзии. Дело было в хранении наркотиков. 22 января омбудсмен Людмила Денисова сообщила на своей странице в Facebook, что приговор был обжалован и теперь мужчине ничего не угрожает.
За помощью к Денисовой обратился отец артиста. В итоге вместе с украинскими дипломатами им удалось добиться отмены смертной казни. Золотарев уже вернулся домой.
Артист шоу «Х-фактор» ездил в Бразилию, чтобы заработать. На обратном пути незнакомцы попросили его отвезти в Лаос чемодан с вещами. Золотарев согласился, предварительно посмотрев содержимое чемодана.
В аэропорту Куала-Лумпура, где артист делал пересадку, его задержали. Во время обыска в чемодане обнаружили запрещенные вещества, о которых Роман ничего не знал. В итоге Высший суд города Шах-Алам вынес ему смертный приговор.