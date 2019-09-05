Малайзия предложила создать новую комиссию по расследованию MH17. Какой она будет?

Совместная комиссия под эгидой США, Нидерландов и Австралии не работает как надо. Так считает премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он в очередной раз раскритиковал команду и предложил создать новый орган расследования.

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Негодование политика понятно. С самого начала следствия Малайзия была чем-то вроде аутсайдера. Как рассказал Мохамад, стране долго не давали доступ к уликам по делу о крушении Boeing. А ведь именно это государство стало одним из наиболее пострадавших при крушении самолета. Среди погибших были граждане Малайзии, а сам борт принадлежал «Малайзийским авиалиниям». Расследование перенесли в Нидерланды, хотя по правилам оно должно было вестись в Малайзии.

«Их взгляды не могут быть справедливыми и нейтральными», — так глава правительства отозвался о работе существующей Объединенной следственной группы. Он также усомнился в выводах комиссии о причастности России к трагедии.

Именно поэтому, считает политик, необходимо создать новый следственный орган с экспертами из разных стран, который проведет объективное расследование крушения MH17. Американский политолог Эндрю Корыбко уверен, что это возможно.

«Малайзия и ее партнеры, в том числе и Россия, вполне способны создать этот орган. Объективное расследование необходимо, а уже существующая комиссия полностью себя дискредитировала», — отметил Корыбко.

Это мощное заявление премьер-министра, и его следует воспринимать серьезно Эндрю Корыбко.

Конечно, западные страны будут не рады появлению конкурирующего следственного органа, предположил Корыбко. Они выступят против. Но смогут ли они реально помешать?

«Должно быть второе расследование, чтобы сравнить результаты и сопоставить выводы. Я полагаю, что в итоге появятся две отдельные следственные группы. Это довольно очевидно, и, судя по заявлению премьера, что-то подобное и в самом деле скоро произойдет», — отметил собеседник «360».

Boeing «Малайзийских авиалиний» потерпел крушение 17 июля 2014 года. Он летел из Амстердама в Куала-Лумпур и упал недалеко от Донецка. Все 298 человек на борту погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, а Объединенная следственная группа считает причастной к этому Россию. Комиссию критикуют за то, что расследование проходит без участия Москвы, а предоставленные Россией свидетельства не учитываются.