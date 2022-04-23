Малайзия готова рассмотреть вопрос поставок электроники в Россию

Малайзия рассмотрит любой запрос России на поставку полупроводников и электроники. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил посол этой страны в Москве Бала Чандран.

«Малайзийская промышленность ориентирована на рынок. И я вполне уверен, что любой запрос российской стороны, касающийся поставок такой продукции, будет рассмотрен», — подчеркнул дипломат.

По его словам, в настоящее время ему неизвестно ни о каких переговорах на правительственном уровне. При этом он надеется, что по этой теме будет большое количество переговоров на уровне представителей бизнеса. Чандран рассказал о своей радости от того, что Москва считает Малайзию возможным поставщиком высокотехнологичного оборудования.

«Малайзия — один из самых больших экспортеров полупроводников с ежегодным объемом в 8,7 миллиарда долларов. Сектор электроники обеспечивает почти 6% ВВП Малайзии. Поэтому я рад, что вы затронули эту тему», — сказал посол.

Он также рассказал об открытости малайзийской экономики. Посол заявил, что их бизнес-сектор будет реагировать на спрос и предложение на мировом рынке, в том числе на полупроводники, электронику и электронные устройства.