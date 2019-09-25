Малайзиец едва не лишился руки из-за любви к газировке

Женщина готовилась к забегу и лишилась ноги Подробнее

56-летний Мод Разин Мохамед из города Раванг ежедневно выпивал на работе минимум две банки газировки. Трижды из-за сладких напитков он падал в обморок.

Вскоре после того, как у Мохамеда обнаружили диабет, у него на спине образовался большой нарыв, который долго не заживал. Со временем ситуация ухудшилась, развилась гангрена, однако мужчина продолжал работать и не обращался за медицинской помощью. Когда Мохамед попал в больницу, ему сделали экстренную операцию.

У малайзийца удалили гной и отмершие ткани, вырезав около пятой части кожи и подкожного жира на спине, а также на верхней части правой руки.

Бывшему инженеру связи Мохамеду врачи смогли спасти руку. Его еще ждет пересадка кожи. После выписки пациент не сможет продолжить работу, поскольку движения к конечности в полной мере не вернутся.