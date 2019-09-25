  • Малайзиец едва не лишился руки из-за любви к газировке

    25 сентября 2019, 04:19

    Кирилл Фролов

    Житель Малайзии едва не потерял руку из-за пристрастия к газированным напиткам. Его правое плечо начало гнить из-за диабета, который развился на фоне повышенного употребления сахара, сообщил портал Unilad.
    Малайзиец едва не лишился руки из-за любви к газировке

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    56-летний Мод Разин Мохамед из города Раванг ежедневно выпивал на работе минимум две банки газировки. Трижды из-за сладких напитков он падал в обморок.

    Вскоре после того, как у Мохамеда обнаружили диабет, у него на спине образовался большой нарыв, который долго не заживал. Со временем ситуация ухудшилась, развилась гангрена, однако мужчина продолжал работать и не обращался за медицинской помощью. Когда Мохамед попал в больницу, ему сделали экстренную операцию.

    У малайзийца удалили гной и отмершие ткани, вырезав около пятой части кожи и подкожного жира на спине, а также на верхней части правой руки.

    Бывшему инженеру связи Мохамеду врачи смогли спасти руку. Его еще ждет пересадка кожи. После выписки пациент не сможет продолжить работу, поскольку движения к конечности в полной мере не вернутся.