Максимальный суточный прирост заболевших COVID-19 с января случился в Москве

Прирост новых случаев заражения коронавирусом стал максимальным с января за последние сутки. В Москве зафиксировано 2822 таких пациента.

Об этом сообщил Telegram-канал оперштаба. Кроме 2822 новый случаев коронавируса, 993 человека госпитализированы. 58 пациентов скончались.

Всего в стране выявили 9321 новых случая коронавируса в 84 регионах за последние 24 часа. Это первый случай за неделю, когда количество зараженных перевалило за девять тысяч.

Скоро население Земли приблизится к пику распространения коронавируса за всю пандемию. В ВОЗ утверждают, что случаи заражения и смерти продолжают расти, поэтому вскоре стоит ждать максимальных значений. О пике распространения коронавируса сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

При этом в России этого пика не боятся. Вирусолог Виктор Зуев отметил, что коронавирус не любит высоких температур, то есть лето благоприятно скажется на здоровье людей. Кроме того, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что скоро коронавирусные ограничения могут снять, так как увеличились темпы вакцинации.