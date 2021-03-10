Максим Шугалей вновь отправился в Африку

На этой неделе глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей отправился в командировку в Центральноафриканскую Республику, об этом сообщили в телеграм-канале ФЗНЦ.

Известно, что в ЦАР глава фонда проводил социологическое исследование. Согласно его результатам, жители отметили улучшение качества жизни в стране. Это еще не мирное время, но стало гораздо безопаснее.

«В декабре 2020 года обстановка в ЦАР практически приближалась к боевой. Была попытка государственного переворота. С этим удалось справиться. И хотя о мире говорить еще рано — жители ЦАР высоко оценивают уровень безопасности в стране. Это показали наши исследования», — отметили в фонде.

Люди перестали бояться за свою жизнь и больше не опасаются произвола бандитов. Такая ситуация стала возможной в том числе благодаря президенту Туадере, которого поддерживают более 90%, согласно опросам ФЗНЦ.

«98% опрошенных выразили свою поддержку действующему главе — президенту Ф. А. Туадере, считая его стабильным лидером. По мнению народа, он изменил политический курс, сместив акценты с военных конфликтов на диалог», — рассказали в ФЗНЦ.

Кроме того, исследователи зафиксировали возросшее доверие к русским партнерам, которые помогают сделать обстановку в ЦАР безопасной, а жителям чувствовать себя комфортно: «Более 91% выражают одобрительную оценку работе русских партнеров, которые помогают поддерживать порядок в стране».

Подробнее об итогах исследования можно прочитать на сайте ФЗНЦ. Также в данный момент фонд проводит социологические исследования в Судане, о результате которых станет известно в начале следующей недели.