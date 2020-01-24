Максим Орешкин: соглашение США и Китая приведет к мировому взрыву

По данным «Утро.ру», страны заключили сделку, проигнорировав интересы остальных партнеров. Увеличение закупки Китаем американских товаров приведет к большому количеству разногласий между тремя сторонами: Китаем, США и Евросоюзом.

«Это такая большая замедленная мина. Я думаю, в 2020 году она еще, конечно, не взорвется, но начиная уже с 2021–2022 годов мы в треугольнике „США — Китай — Европа“ с включением других стран будем видеть много споров», — прокомментировал ситуацию Орешкин