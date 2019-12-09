Экс-депутат Госдумы Максакова изъявила желание вернуться в Россию

По словам Максаковой, ранее российско-украинские отношения не позволяли ей работать в России, но теперь она видит улучшения в этом вопросе, и, «после того, как между странами будет заключено перемирие», она готова вернуться в РФ.

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Она также призналась, что раньше у нее были «предубеждения по поводу своей концертной деятельности на российской территории». Но теперь есть определенный оптимизм, в связи с тем, как развиваются политические события.

«Был период, когда мне не хотелось развлекать россиян. Но сейчас я вижу, что отношения начинают улучшаться…» — сказала Максакова.

Артистка с 2016 года живет и работает в Киеве. Она считает, что у жизни на Украине больше плюсов, чем в России. Например, на Украине, сильнее развито гражданское общество и в целом больше демократии, заявила экс-депутат.