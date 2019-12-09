  • Экс-депутат Госдумы Максакова изъявила желание вернуться в Россию

    09 декабря 2019, 01:16

    Наталья Жуковская

    Покинувшая Россию в 2016 году экс-депутат Госдумы и оперная певица Мария Максакова в интервью украинскому журналисту Евгению Киселеву сообщила, что готова вернуться в Россию с выступлениями.
    Экс-депутат Госдумы Максакова изъявила желание вернуться в Россию

    По словам Максаковой, ранее российско-украинские отношения не позволяли ей работать в России, но теперь она видит улучшения в этом вопросе, и, «после того, как между странами будет заключено перемирие», она готова вернуться в РФ.

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    Она также призналась, что раньше у нее были «предубеждения по поводу своей концертной деятельности на российской территории». Но теперь есть определенный оптимизм, в связи с тем, как развиваются политические события.

    «Был период, когда мне не хотелось развлекать россиян. Но сейчас я вижу, что отношения начинают улучшаться…» — сказала Максакова.

    Артистка с 2016 года живет и работает в Киеве. Она считает, что у жизни на Украине больше плюсов, чем в России. Например, на Украине, сильнее развито гражданское общество и в целом больше демократии, заявила экс-депутат.