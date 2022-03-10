Макс Барских отказался возвращать россиянам деньги за билеты

Украинский певец Макс Барских решил не возвращать российским зрителям деньги за отмененные концерты в РФ. Об этом сам артист написал на своей странице в Instagram. Барских ранее отказался выступать в России на фоне спецоперации на Украине.

Музыкант сообщил, что собирается направить полученные за не состоявшиеся концерты гонорары на гуманитарную помощь для Украины. Он рассказал о своих планах в беседе с одной из подписчиц.

Билетные кассы, сообщил сайт «Секрет фирмы», заявили об отсутствии денежных средств для возврата. Организатор их не предоставил.

Макс Барских передумал выступать в России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Певец выступил с критикой в адрес российских звезд, которые поддержали решение российского руководства.

Потом Барских заявил, что российский шоу-бизнес ему ничего не дал. По мнению артиста, российским слушателям «просто повезло», что он вообще к ним приезжал. Певец добавил, что счастлив освобождению собственного времени от посещения городов в России.