Макс Барских отказался возвращать россиянам деньги за билеты
Украинский певец Макс Барских не вернет россиянам деньги за билеты
Украинский певец Макс Барских решил не возвращать российским зрителям деньги за отмененные концерты в РФ. Об этом сам артист написал на своей странице в Instagram. Барских ранее отказался выступать в России на фоне спецоперации на Украине.
Музыкант сообщил, что собирается направить полученные за не состоявшиеся концерты гонорары на гуманитарную помощь для Украины. Он рассказал о своих планах в беседе с одной из подписчиц.
Билетные кассы, сообщил сайт «Секрет фирмы», заявили об отсутствии денежных средств для возврата. Организатор их не предоставил.
Макс Барских передумал выступать в России после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Певец выступил с критикой в адрес российских звезд, которые поддержали решение российского руководства.
Потом Барских заявил, что российский шоу-бизнес ему ничего не дал. По мнению артиста, российским слушателям «просто повезло», что он вообще к ним приезжал. Певец добавил, что счастлив освобождению собственного времени от посещения городов в России.