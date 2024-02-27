Мир 27 февраля 2024, 09:54 Макрону припомнили поражение Наполеона и посоветовали не выступать против России Депутат Ивлев: Макрону не мешает вспомнить историю и не лезть в агрессоры Global Look Press

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Создание коалиции против России обернулось для Франции поражением. Депутат Госдумы Леонид Ивлев посоветовал президенту Эммануэлю Макрону не повторять ошибку Наполеона, сообщило РИА «Новости».

Он напомнил, что император Франции уже создавал коалицию и нападал на Россию. Эта кампания принесла ему поражение. Леонид Ивлев напомнил, что в марте 1814 года русские войска триумфально вошли в столицу.

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«Нам сейчас не надо в Париж, хотя Макрону не мешает вспомнить историю и не лезть в агрессоры. Никакая коалиция не сможет помешать победе армии России в СВО», — сказал он.

Депутат обратил внимание Эммануэля Макрона на отношение французов к его работе. Леонид Ивлев заявил, что недовольные фермеры заблокировали дороги, а зрители на концертах призвали отправить президента в отставку.

Эммануэль Макрон объявил о создании коалиции по поставке Украине ракет среднего и дальнего действия. Он не исключил отправку сухопутных войск в зону конфликта, но заявил, что страны Запада пока не достигли консенсуса по этому вопросу.