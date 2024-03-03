Мир 03 марта 2024, 12:34 Макрону предрекли поражение в планах отправить войска на Украину Профессор Гусев: Макрон может обсудить с лидерами партий ввод войск на Украину Aurelien Morissard / Global Look Press

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Французский президент Эммануэль Макрон на предстоящей встрече с лидерами политических партий в стране может поднять вопрос о вводе войск на Украину. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал профессор РАН, доктор политических наук Александр Гусев.

По его словам, у Макрона не получится заручиться поддержкой глав фракций.

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«По сути, он попал в собственную западню. Вопрос отправки наверняка обсудят на встрече 7 марта, но поддержку тут Макрон не увидит», — сказал профессор.

Гусев добавил, что Макрон отлично понимает несбыточность его идеи, однако если он не обсудит ее открыто, то таким суждениям «грош цена».

«Во Франции левые движения очень сильны, например Жан-Люк Меланшон никогда это не поддержит. Как и Марин Ле Пен, лидирующая в правом крыле», — добавил доктор политических наук.

Ранее Макрон не исключил, что Евросоюз отправит свои войска на Украину. Однако после этого ряд глава государств заявили, что не рассматривают такой возможности.