Макрону предложили штрафовать альпинистов на Монблане

Мэр французского города Шамони Жан-Марк Пейе намерен добиться запрета восходить на Монблан для неадекватно ведущих себя альпинистов. Он предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону ввести штрафы для «безумных» энтузиастов.

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Он призвал главу государства «подготовить и незамедлительно принять законы, в соответствии с которыми, начиная с 2020 года, всех безумцев, которые нарушают закон, стали бы наказывать». В частности, нужно ввести серьезные штрафы. Именно такие меры, на его взгляд, помогут восстановить «мир и спокойствие на Монблане». Об этом сообщил портал Franceinfo.

Он вспомнил случай, когда во время восхождения на гору британский альпинист поднял вместе с собой спортивный тренажер. Однако сил спустить агрегат вниз ему не хватило, и путешественник решил оставить его на Монблане.

При этом Пейе возмутило, что британец представился журналистам именем «Дисней». Мэр Шамони заявил, что мужчина, наверное, «думал, что находится в парке развлечений».

Также градоначальник рассказал и про немецкого альпиниста. Он решил подняться на высшую точку Альп вместе с собакой. Ему разрешили дойти с четвероногим до горного приюта и оставить пса там. Однако мужчина пошел со своим питомцем до конца. В итоге домашний любимец сильно повредил себе лапы.

Мэр Шамони уже несколько лет говорить о том, что нужно принять меры для ограничения слишком большого числа альпинистов, грезящих о восхождении на Монблан.