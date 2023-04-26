26 апреля 2023, 01:43
Макрону предложили отдать Бордо за Крым
Секретарь СНБО Данилов: Макрон должен быть готов отказаться от Бордо за право на Крым
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону отказаться от Бордо, чтобы иметь право решать судьбу Крыма. Политик упрекнул французского лидера в том, что тот «за спиной» Украины торгуется за полуостров, сообщила The Telegraph.
«Господин Макрон глубоко ошибается, если считает, что может действовать за спиной украинского народа и потенциально торговаться Крымом. Я предлагаю Макрону отказаться от части Франции», — заявил представитель официального Киева.
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Данилов поддел Макрона вопросом, сможет ли тот это сделать. И посоветовал отдать Бордо или любую другую часть Франции чужой стране.
Негодование украинского политика вызвало то, что Франция не поставила в известность Украину о консультациях с Китаем по мирным переговорам. Глава СНБО сообщил, что без Киева «никто ни о чем не будет договариваться». Он добавил, что Крым и Севастополь — это якобы их земли.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сделать все, чтобы не допустить расширения конфликта на Украине. Глава республики отметил, что нельзя дать России победить.
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