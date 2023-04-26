Мир 26 апреля 2023, 01:43 Макрону предложили отдать Бордо за Крым Секретарь СНБО Данилов: Макрон должен быть готов отказаться от Бордо за право на Крым РИА «Новости»

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Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предложил президенту Франции Эммануэлю Макрону отказаться от Бордо, чтобы иметь право решать судьбу Крыма. Политик упрекнул французского лидера в том, что тот «за спиной» Украины торгуется за полуостров, сообщила The Telegraph.

«Господин Макрон глубоко ошибается, если считает, что может действовать за спиной украинского народа и потенциально торговаться Крымом. Я предлагаю Макрону отказаться от части Франции», — заявил представитель официального Киева.

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Данилов поддел Макрона вопросом, сможет ли тот это сделать. И посоветовал отдать Бордо или любую другую часть Франции чужой стране.

Негодование украинского политика вызвало то, что Франция не поставила в известность Украину о консультациях с Китаем по мирным переговорам. Глава СНБО сообщил, что без Киева «никто ни о чем не будет договариваться». Он добавил, что Крым и Севастополь — это якобы их земли.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал сделать все, чтобы не допустить расширения конфликта на Украине. Глава республики отметил, что нельзя дать России победить.