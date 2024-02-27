Мир 27 февраля 2024, 14:56 Макрону напомнили о французской дивизии СС после слов об отправке войск на Украину Захарова усомнилась в здравом уме Макрона после слов о войсках НАТО на Украине Andreas Rentz / Global Look Press

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Власти Франции очень непоследовательны в своих заявлениях. Месяц назад министерство иностранных дел страны всячески отрицало набор наемников для отправки на Украину, а сейчас президент Эммануэль Макрон говорит о возможной отправке военных НАТО для защиты киевского режима. Об этом в Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она подчеркнула, что появилось ощущение некоей несогласованности властей европейской страны в своих заявлениях.

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«Президент Франции в принципе не отдает отчета ни в том, что говорят его подчиненные, ни в том, что произносит сам», — написала Захарова.

Представитель российского МИД добавила, что французский лидер забыл историю собственной страны. В частности, участь дивизии СС «Шарлемань», состоявшей из французов. Вооруженное объединение входило в число боевиков, оборонявших бункер Гитлера, Рейхстаг и Рейхсканцелярию в 1945 году. За свои заслуги участники дивизии стали последними награжденными орденами Рыцарского креста.

«Эммануэль, Вы решили организовать дивизию „Шарлемань II“ для обороны бункера Зеленского?» — поинтересовалась Захарова.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам конференции лидеров западных стран заявил, что не исключает введения сухопутных войск НАТО на Украину, в случае нежелательного развития конфликта.

При этом он подчеркнул, что консенсуса по вопросу среди глав других государств достичь не удалось. Президент Франции добавил, что сегодня главной задачей остается не дать России одержать победу в продолжающемся конфликте, для достижения этих целей нужно использовать все возможное.